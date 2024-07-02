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Навка — о шоу Загитовой: даже не знаю, что ей посоветовать

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о ледовом шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Навка — о шоу Загитовой: даже не знаю, что ей посоветовать
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Но даже не знаю, что ей посоветовать в этом сложном деле. Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссёр. Но главное, если человек любит профессию и отдаётся на все 100%, то ничего плохого в таких начинаниях нет», — цитирует Навку Sport24.

1 июля стало известно, что Загитова в августе представит собственное шоу в Казани.

Напомним, что Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова рассказала, почему уделяла меньше времени учёбе в школе.

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