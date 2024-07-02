Самый молодой капитан в истории «Трактора» Смирнов умер в возрасте 43 лет

Ушёл из жизни бывший нападающий челябинского «Трактора» Олег Смирнов.

«Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении клуба.

В составе «Трактора» игрок провёл девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84 + 98) очка. В возрасте 19 лет он стал самым молодым капитаном в истории команды.

Ранее сообщалось, что тело белорусского хоккеиста и тренера Кольцова кремировали в США.