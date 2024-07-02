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Павлович заявил, что толкнул Волкова из-за «немужского поступка за кулисами»

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Российский тяжеловес Сергей Павлович объяснил, почему оттолкнул своего соотечественника Александра Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Павлович заявил, что толкнул Волкова из-за «немужского поступка за кулисами»
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Сейчас бы так не сделал, потому что эмоции подутихли. Но те движения, которые были с его стороны, издалека делались… Сама закулисная атмосфера, то, что я называю не по‑мужски», — это вот спровоцировало», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

При этом он добавил, что результат поединка не имеет отношения к его поведению.

22 июня Волков победил Павловича в соглавном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Сергей оттолкнул своего соперника.

Ранее сообщалось, что Павлович получил перелом носа в бою с Волковым.

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