Павлович заявил, что толкнул Волкова из-за «немужского поступка за кулисами»

Российский тяжеловес Сергей Павлович объяснил, почему оттолкнул своего соотечественника Александра Волкова после поражения на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Сейчас бы так не сделал, потому что эмоции подутихли. Но те движения, которые были с его стороны, издалека делались… Сама закулисная атмосфера, то, что я называю не по‑мужски», — это вот спровоцировало», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

При этом он добавил, что результат поединка не имеет отношения к его поведению.

22 июня Волков победил Павловича в соглавном бою на турнире UFC в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). После боя Сергей оттолкнул своего соперника.

Ранее сообщалось, что Павлович получил перелом носа в бою с Волковым.