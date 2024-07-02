В сезоне-2024/2025 игрок месяца РПЛ будет выступать со специальным шевроном на форме

В сезоне-2024/25 лучший игрок месяца Российской премьер-лиги (РПЛ) будет выступать со специальным шевроном на форме.

«Теперь стать лучшим игроком месяца в РПЛ ещё почётнее — весь следующий месяц лучший футболист будет играть со специальным патчем на форме. Первым с шевроном выступил Константин Тюкавин — он последним забрал награду игрока месяца!» — говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует 19 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25.