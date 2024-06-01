Губерниев: Роналду — фиговенький артист драматических театров

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Словении.

«Роналду — артист больших и малых драматических театров, и артист фиговенький… А вот вратарь португальцев — истинный худрук!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

На 105-й минуте нападающий не смог реализовать 11-метровый удар, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игрок не смог сдержать слёз после промаха.

Основное и дополнительное время матча, который прошёл во Франкфурте, завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Португалии (3:0). Роналду забил в серии послематчевых пенальти.

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Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд футбола XXI века.