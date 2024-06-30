На драфте НХЛ-2024 было выбрано 26 российских хоккеистов
По итогам драфта было выбрано 26 российских игроков.
В первом раунде задрафтованы:
Под общим пятым номером «Монреаль Канадиенс» — Иван Демидов (нападающий, ХК «СКА-1946»);
№10 «Нью-Джерси Дэвилз» — Антон Силаев (защитник, «Торпедо»);
№22 «Нэшвилл Предаторз» — Егор Сурин (нападающий, «Локо»);
№28 «Калгари Флэймз» — Матвей Гриндин (нападающий, «Маскегон Ламберджекс»).
Второй раунд:
№33 «Сан-Хосе Шаркс» — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва);
№38 «Колорадо Эвеланш» — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Мг);
№49 «Нью-Джерси Дэвилз» — Михаил Егоров (вратарь, USHL);
№50 «Каролина Харрикейнз» — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»).
Третий раунд:
№84 «Калгари» — Кирилл Зарубин (вратарь, «Академия Михайлова»);
№97 «Флорида Пантерз» — Матвей Шуравин (защитник, ПХК ЦСКА).
Четвёртый раунд:
№115 «Нью-Йорк Айлендерс» — Дмитрий Гамзин (вратарь, ПХК ЦСКА);
№124 «Каролина Харрикейнз» — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»).
Пятый раунд:
№ 137 «Колорадо Эвеланш» — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы»);
№152 «Торонто Мэйпл Лифс» — Александр Плесовских (нападающий, «Спартак»);
№157 «Торонто» — Тимофей Обвинцев (вратарь, ПХК ЦСКА).
Шестой раунд:
№168 «Каролина» — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);
№169 «Флорида» — Степан Горбунов (нападающий, «Белые медведи»);
№173 «Филадельфия Флайерз» — Илья Паутов (нападающий, ПХК ЦСКА);
№184 «Каролина» — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);
№188 «Каролина» — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»).
Седьмой раунд:
№194 «Сан-Хосе» — Ярослав Коростелёв (вратарь, «СКА-1946»);
№201 «Флорида» — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский Легион»);
№210 «Монреаль» — Макар Ханин (нападающий, «Динамо СПБ»);
№211 «Сент-Луис Блюз» — Матвей Короткий (нападающий, «СКА-1946»);
№217 «Колорадо» — Никита Прищепов (нападающий, «Русские Витязи»);
№220 «Каролина» — Андрей Крутов (нападающий, «Торпедо»).
Ранее сообщалось, что российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв обменян в «Юту».