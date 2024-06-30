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На драфте НХЛ-2024 было выбрано 26 российских хоккеистов

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В Лас-Вегасе (США) завершилась церемония второго дня драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года.

По итогам драфта было выбрано 26 российских игроков.

В первом раунде задрафтованы:

Под общим пятым номером «Монреаль Канадиенс» — Иван Демидов (нападающий, ХК «СКА-1946»);

№10 «Нью-Джерси Дэвилз» — Антон Силаев (защитник, «Торпедо»);

№22 «Нэшвилл Предаторз» — Егор Сурин (нападающий, «Локо»);

№28 «Калгари Флэймз» — Матвей Гриндин (нападающий, «Маскегон Ламберджекс»).

Второй раунд:

№33 «Сан-Хосе Шаркс» — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва);

№38 «Колорадо Эвеланш» — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Мг);

№49 «Нью-Джерси Дэвилз» — Михаил Егоров (вратарь, USHL);

№50 «Каролина Харрикейнз» — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо»).

Третий раунд:

№84 «Калгари» — Кирилл Зарубин (вратарь, «Академия Михайлова»);

№97 «Флорида Пантерз» — Матвей Шуравин (защитник, ПХК ЦСКА).

Четвёртый раунд:

№115 «Нью-Йорк Айлендерс» — Дмитрий Гамзин (вратарь, ПХК ЦСКА);

№124 «Каролина Харрикейнз» — Александр Сиряцкий (защитник, «Металлург»).

Пятый раунд:

№ 137 «Колорадо Эвеланш» — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы»);

№152 «Торонто Мэйпл Лифс» — Александр Плесовских (нападающий, «Спартак»);

№157 «Торонто» — Тимофей Обвинцев (вратарь, ПХК ЦСКА).

Шестой раунд:

№168 «Каролина» — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы»);

№169 «Флорида» — Степан Горбунов (нападающий, «Белые медведи»);

№173 «Филадельфия Флайерз» — Илья Паутов (нападающий, ПХК ЦСКА);

№184 «Каролина» — Роман Шохрин (нападающий, «Локо»);

№188 «Каролина» — Фёдор Аврамов (нападающий, «Капитан»).

Седьмой раунд:

№194 «Сан-Хосе» — Ярослав Коростелёв (вратарь, «СКА-1946»);

№201 «Флорида» — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский Легион»);

№210 «Монреаль» — Макар Ханин (нападающий, «Динамо СПБ»);

№211 «Сент-Луис Блюз» — Матвей Короткий (нападающий, «СКА-1946»);

№217 «Колорадо» — Никита Прищепов (нападающий, «Русские Витязи»);

№220 «Каролина» — Андрей Крутов (нападающий, «Торпедо»).

Ранее сообщалось, что российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв обменян в «Юту».

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