Худайбердиева заявила, что некоторые фигуристы не объявляют о завершении карьеры из-за зарплаты
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Ставка на зарплате в сборной России. Фигурист встаёт на ставку после достижения результата, попадания в сборную команду — и только после этого получает зарплату на протяжении сезона», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».
Она добавила, что вопросы возникают только к тем, кто понимает, что не будет соревноваться, но просит оставить себя в сборной России.
«120 тыс. рублей лишними никогда не бывают, сами понимаете», — добавила Худайбердиева.
Напомним, что танцевальный дуэт является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национального первенства.
Ранее Худайбердиева заявила, что русских фигуристов любят в Европе.