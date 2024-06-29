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Худайбердиева заявила, что некоторые фигуристы не объявляют о завершении карьеры из-за зарплаты

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Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, раскрыла, почему фигуристы неохотно объявляют о завершении карьеры.
Худайбердиева заявила, что некоторые фигуристы не объявляют о завершении карьеры из-за зарплаты
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ставка на зарплате в сборной России. Фигурист встаёт на ставку после достижения результата, попадания в сборную команду — и только после этого получает зарплату на протяжении сезона», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Она добавила, что вопросы возникают только к тем, кто понимает, что не будет соревноваться, но просит оставить себя в сборной России.  

«120 тыс. рублей лишними никогда не бывают, сами понимаете», — добавила Худайбердиева.

Напомним, что танцевальный дуэт является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национального первенства.

Ранее Худайбердиева заявила, что русских фигуристов любят в Европе.

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