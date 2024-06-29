Тарпищев: не стоит переоценивать победу Касаткиной на турнире WTA в Истборне
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«Можно её поздравить, молодец. Но переоценивать победу не надо. Турнир, подводящий к Уимблдону. Касаткина — умный игрок, и если соперник поддаётся её скоростям, то она побеждает, как в шахматах», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Касаткина в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.
Призовой фонд турнира составлял более $922 тыс.
27-летняя Касаткина выиграла седьмой турнир WTA в карьере.
Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер завоевала крупнейший титул в карьере.