Тарпищев: не стоит переоценивать победу Касаткиной на турнире WTA в Истборне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Дарьи Касаткиной на турнире категории WTA-500 в Истборне (Великобритания).

«Можно её поздравить, молодец. Но переоценивать победу не надо. Турнир, подводящий к Уимблдону. Касаткина — умный игрок, и если соперник поддаётся её скоростям, то она побеждает, как в шахматах», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Касаткина в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

Призовой фонд турнира составлял более $922 тыс.

27-летняя Касаткина выиграла седьмой турнир WTA в карьере.

Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер завоевала крупнейший титул в карьере.