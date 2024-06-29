Трусова спросила совета у подписчиков по поводу видео с Игнатовым

Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова спросила у подписчиков, какие видео она может записать с женихом Макаром Игнатовым.

«Вижу, вам очень понравились наши видео. Какие ещё тренды нам с Макаром снять?» — написала Трусова в Telegram-канале.

17 июня стало известно, что фигурист сделал предложение руки и сердца. 20-летняя Трусова ответила согласием. Пара объявила о своих отношениях в начале года.

За карьеру Трусова завоевала бронзу чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы.

Ранее сообщалось, что Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС.