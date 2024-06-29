Агент Жемалетдинова: контракт пока не подписан, ЦСКА ни о чём не объявлял
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«Это просто подготовка к предстоящему сезону. А дальше — посмотрим. Контракт пока не подписан, клуб ни о чём не объявлял. Жемалетдинов получает практику, знакомится с командой», — цитирует Шпинёва Sport24.
Как сообщает «Чемпионат», Жемалетдинов успешно прошёл медосмотр для ЦСКА. Игрок подпишет с армейским клубом контракт по схеме «2 + 1».
Напомним, что игрок сыграл за «Локомотив» 155 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 25 голевых передач. 29 мая 2024 года клуб объявил об уходе 27-летнего футболиста.
Ранее агент Жемалетдинова подтвердил, что футболист может перейти в ЦСКА.