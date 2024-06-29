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Бобровский: важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха

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Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, какой фактор стал важным перед решающей игрой финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
Бобровский: важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха
  • AP
  • © Michael Laughlin

«После того как счёт стал 3-3, было точно такое же ощущение, как в прошлом году, после пятой игры против «Вегаса». Было чувство, что всё — конец. Единственное, что в том году это был действительно конец, а в этом у нас был ещё один шанс. Важным моментом было решение тренера вратарей дать мне дополнительный день отдыха», — цитирует Бобровского «Спорт-Экспресс».

«Флорида» нанесла поражение «Эдмонтону» в финальной серии Кубка Стэнли (4-3). Таким образом, команда впервые в своей истории выиграла трофей.

В составе «Пантерз» выступают трое россиян — Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Ранее сообщалось, что Бобровский, Тарасенко и Куликов не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

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