В Турции заявили, что полузащитник «Бешикташа» Фернандеш готов к переходу в «Зенит»
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«На данный момент «Зенит» и «Бешикташ» находятся на финальной стадии переговоров. Фернандеш хочет перейти в российский клуб», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Жедсон сыграл за команду 45 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение с «Бешикташем» действует до 30 июня 2027 года.
Ранее в «Зените» назвали домыслами возможное подписание Фернандеша из «Бешикташа».