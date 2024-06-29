Гаджиев: если у Дзюбы будут намерения играть в Махачкале, «Динамо» с удовольствием его возьмёт

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

«Мы не делали предложения Артёму Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали. Артём — свободный агент, всё зависит от его пожеланий, ещё есть зарплатная ведомость, из-за которой такие игроки ниже не опускаются. Если у игрока будут намерения играть в Махачкале, то мы с удовольствием его возьмём», — цитирует Гаджиева Sport24.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба выложил фото из спортзала с Малкиным и Ковальчуком.