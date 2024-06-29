RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев: если у Дзюбы будут намерения играть в Махачкале, «Динамо» с удовольствием его возьмёт

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.
Гаджиев: если у Дзюбы будут намерения играть в Махачкале, «Динамо» с удовольствием его возьмёт
  • РИА Новости

«Мы не делали предложения Артёму Дзюбе. Нам футболиста тоже не предлагали. Артём — свободный агент, всё зависит от его пожеланий, ещё есть зарплатная ведомость, из-за которой такие игроки ниже не опускаются. Если у игрока будут намерения играть в Махачкале, то мы с удовольствием его возьмём», — цитирует Гаджиева Sport24.

По окончании сезона-2023/24 Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона он провёл за команду 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба выложил фото из спортзала с Малкиным и Ковальчуком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить