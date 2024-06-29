Фетисов — о драфте НХЛ: спортивный талант играет главную роль

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о выборе четверых российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ.

«НХЛ совершенно отличается от того, что происходит в мировом спорте. Спортивный талант играет главную роль. Так выстраивается взаимодействие и внутри лиги. Драфт НХЛ? Радоваться этому или нет — не знаю. Возраст для драфта? Есть разные примеры, кому-то рано — кому-то нет. Всё зависит от самого игрока», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

29 июня стало известно, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Церемония прошла в Лас-Вегасе.

Демидова под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под десятым номером «Нью-Джерси Дэвилз». «Нэшвилл Предаторз» задрафтовал Егора Сурина под 22-м номером.

Последним из россиян в первом раунде драфта стал Матвей Гридин, который был выбран под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Ранее Демидов высказался о драфте в «Монреаль Канадиенс».