Демидов: со мной поговорили все клубы НХЛ, с «Монреалем» наладили связь

Нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов высказался о драфте в «Монреаль Канадиенс».

«Это незабываемые эмоции для каждого игрока, кто работал над этим, кто мечтал об этом. Для меня не исключение. Мечта стала реальностью. Когда объявили моё имя, испытал колоссальные эмоции. Почти все клубы НХЛ со мной поговорили. С «Монреалем» общались за день до драфта. Хорошо поговорили, наладили хорошую связь».

29 июня стало известно, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Церемония прошла в Лас-Вегасе.

Демидова под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под десятым номером «Нью-Джерси Дэвилз». «Нэшвилл Предаторз» задрафтовал Егора Сурина под 22-м номером.

Последним из россиян в первом раунде драфта стал Матвей Гридин, который был выбран под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Ранее генменеджер «Ванкувера» заявил, что Задоров покинет клуб.