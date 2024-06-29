RT в Telegram
Подпишись

Демидов: со мной поговорили все клубы НХЛ, с «Монреалем» наладили связь

Короткая ссылка
Нападающий системы петербургского СКА Иван Демидов высказался о драфте в «Монреаль Канадиенс».
Демидов: со мной поговорили все клубы НХЛ, с «Монреалем» наладили связь
  • AP
  • © Steve Marcus

«Это незабываемые эмоции для каждого игрока, кто работал над этим, кто мечтал об этом. Для меня не исключение. Мечта стала реальностью. Когда объявили моё имя, испытал колоссальные эмоции. Почти все клубы НХЛ со мной поговорили. С «Монреалем» общались за день до драфта. Хорошо поговорили, наладили хорошую связь».

29 июня стало известно, что четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Церемония прошла в Лас-Вегасе.

Демидова под пятым номером выбрал «Монреаль Канадиенс». Антон Силаев был выбран под десятым номером «Нью-Джерси Дэвилз». «Нэшвилл Предаторз» задрафтовал Егора Сурина под 22-м номером.

Последним из россиян в первом раунде драфта стал Матвей Гридин, который был выбран под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Ранее генменеджер «Ванкувера» заявил, что Задоров покинет клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить