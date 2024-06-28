Генменеджер «Ванкувера» заявил, что Задоров покинет клуб

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что российский защитник Никита Задоров покинет клуб.

«Задоров очень помог нам в плей-офф, он проявил настоящий характер, и мы сделали всё, что было в наших силах, но он решил попробовать себя в другом месте», — приводит слова Альвина Vancouver Sun.

Напомним, что россиянин выступает в НХЛ с 2013 года. До «Ванкувера» Задоров играл за «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

За «Кэнакс» он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (5+9). В плей-офф на счету россиянина восемь очков (4+4) в 13 матчах.

Ранее Задоров высказался о возможном возвращении в Россию после интервью.