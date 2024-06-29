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В Федерации дзюдо России заявили, что МОК не объяснил сокращение числа спортсменов на Олимпиаду

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Вице‑президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) сократить количество спортсменов.

«Объяснений не было, только список тех, кого допустили. Все моральные устои и идея Олимпийских игр перечеркнулись за последние несколько циклов. В 2008 году я был участником Олимпийских игр, столкнулся с политикой в спорте. Тогда бомбили Цхинвал, некоторые страны с тех пор стали нарушать Олимпийскую хартию, диктовать свои политические желания. Так что я не могу понять смысла современного Олимпийского движения», — цитирует Тменова «Матч ТВ».

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Позже стало известно, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили назвал отказ дзюдоистов от ОИ-2024 мужественным поступком.

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