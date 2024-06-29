Cuoretoro: «Зенит» предложил «Торино» €25 млн за Илича

Нападающий «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит».

Как сообщает Cuoretoro, сербскому полузащитнику готовы платить €3 млн за сезон. Петербургский клуб пытается убедить игрока переехать в Россию, ситуацию могут осложнить санкции против страны.

В прошлом сезоне футболист провёл за «Торино» 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» пока нет решения, отпускать ли Соболева в «Зенит».