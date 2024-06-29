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Агент Помазуна: скорее всего, Илья уйдёт в аренду

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Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.

«Скорее всего, Илья уйдет в аренду. Зарубежные варианты? В силу определённых обстоятельств мы будем рассматривать вариант с полноценной продажей, если осуществится переход в зарубежный клуб. Помазун не хочет сидеть в «золотой клетке». Ему хочется играть и быть основным вратарём», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Сезон-2023/24 Помазун провёл в аренде в «Урале». Он сыграл за клуб 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 мячей и восемь раз отстоял на ноль.

Ранее в «Атлетико» опровергли информацию о переходе Помазуна.

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