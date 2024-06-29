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«РБ Спорт»: Миранчук отказался от перехода во все клубы России, кроме «Локомотива»

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Полузащитник Антон Миранчук не планирует переходить в другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
«РБ Спорт»: Миранчук отказался от перехода во все клубы России, кроме «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как сообщает «РБ Спорт», в переговорах между «Локомотивом» и полузащитником по новому контракту снова наступила пауза. Стороны пока не договорились о третьей встрече. Однако футболист сразу дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива».

Напомним, что агент футболиста сообщил о намерении своего клиента покинуть клуб в статусе свободного агента. Его контракт с железнодорожниками истекает 30 июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. 

Ранее агент Миранчука назвал глупостями информацию о возможном переходе футболиста в ПАОК.

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