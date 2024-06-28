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Степанова: в спорт нужно приходить, чтобы выигрывать Олимпиаду или чемпионат мира

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Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова назвала главные цели в спорте.

«Моя точка зрения известна: в спорт нужно приходить, чтобы выигрывать Олимпиаду или стать чемпионом мира. В нынешних условиях — Спартакиаду и чемпионат России.

Заниматься спортом профессионально просто для того, чтобы с трудом как‑то выполнять норматив и каждый раз биться, чтобы включили в сборную, взяли на ставку в ЦСП — это плохая инвестиция времени и сил», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Она отметила, что жизнь мимо проходит, пока ты на сборах год за годом.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Степанова заявила, что в лыжном спорте сейчас нет допинга.

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