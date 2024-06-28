CAS проведёт слушания по делу «Ростова» и Норманна 13 августа

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по делу «Ростова» и полузащитника Матиаса Норманна 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что норвежский игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

ФИФА признала экс-футболиста «Ростова», выступавшего за «Динамо» на правах аренды, виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта и обязала выплатить компенсацию. «Аль-Раед», за который выступает Норманн, несёт солидарную ответственность.

Позднее CAS зарегистрировал апелляцию Норманна по делу о расторжении контракта с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что Норманн встречается с певицей Чеботиной.