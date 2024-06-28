Медведева встретилась с американским чемпионом мира Малининым

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева встретилась с победителем мирового первенства американцем Ильёй Малининым.

Спортсменка опубликовала совместное фото в соцсетях.

«Вселенная схлопнулась», — написала Медведева.

Малинин на чемпионате мира 2024 года прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, тем самым побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Малинин признался, что хотел бы посоревноваться с Усэйном Болтом.