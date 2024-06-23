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Малинин признался, что хотел бы посоревноваться с Усэйном Болтом

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Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, с кем из известных представителей летних видов спорта он хотел бы посоревноваться.
Малинин признался, что хотел бы посоревноваться с Усэйном Болтом
  • Gettyimages.ru

«Усэйн Болт, возможно, помог бы мне стать быстрее на льду», — сказал фигурист на видео в соцсетях.

Илья является чемпионом мира по фигурному катанию. На первенстве 2024 года он прыгнул шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и получил за прокат 227,79 балла, тем самым побив мировой рекорд.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

Ранее Татьяна Тарасова оценила уровень скольжения Малинина.

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