Отсидевший за педофилию волейболист из Нидерландов выступит на Олимпиаде

Отсидевший по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней голландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде выступит на Олимпиаде в Париже.

«Он был осуждён и отбыл наказание. С момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нём», — приводит слова генерального директора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта CNN.

Ван де Вельде осудили в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой в 2014 году. Сообщалось, что он знал о возрасте ребёнка.

Часть срока он отбыл в Великобритании, потом был экстрадирован на родину, где его и освободили.

Ранее сообщалось, что спортсмены с нейтральным статусом получат на Олимпиаде материальную поддержку.