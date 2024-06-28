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Отсидевший за педофилию волейболист из Нидерландов выступит на Олимпиаде

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Отсидевший по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней голландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде выступит на Олимпиаде в Париже.
Отсидевший за педофилию волейболист из Нидерландов выступит на Олимпиаде
  • AFP
  • © STEPHANE DE SAKUTIN

«Он был осуждён и отбыл наказание. С момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нём», — приводит слова генерального директора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта CNN.

Ван де Вельде осудили в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой в 2014 году. Сообщалось, что он знал о возрасте ребёнка.

Часть срока он отбыл в Великобритании, потом был экстрадирован на родину, где его и освободили.

Ранее сообщалось, что спортсмены с нейтральным статусом получат на Олимпиаде материальную поддержку.

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