Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом
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«Известный специалист по казахскому языку Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку», — говорится в заявлении пресс-службы.
Накануне Черчесов на пресс-конференции повздорил с местным журналистом. Специалист остался недоволен, что представитель прессы задал вопрос на казахском языке.
О назначении тренера стало известно 3 июня.
Ранее Черчесов высказался о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.