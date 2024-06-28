Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов начал учить местный язык.

«Известный специалист по казахскому языку Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку», — говорится в заявлении пресс-службы.

Накануне Черчесов на пресс-конференции повздорил с местным журналистом. Специалист остался недоволен, что представитель прессы задал вопрос на казахском языке.

О назначении тренера стало известно 3 июня.

Ранее Черчесов высказался о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.