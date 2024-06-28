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Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов начал учить местный язык.
Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом
  • Gettyimages.ru

«Известный специалист по казахскому языку Канат Тасибеков прочитал лекцию главному тренеру. Тасибеков заявил, что до конца года планирует обучить специалиста казахскому языку», — говорится в заявлении пресс-службы.

Накануне Черчесов на пресс-конференции повздорил с местным журналистом. Специалист остался недоволен, что представитель прессы задал вопрос на казахском языке.

О назначении тренера стало известно 3 июня.

Ранее Черчесов высказался о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.

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