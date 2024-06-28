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Ли Хэ Ин сообщила, что была в отношениях с фигуристом-юниором

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Серебряная медалистка чемпионата мира — 2023 в женском одиночном катании из Южной Кореи Ли Хэ Ин прокомментировала обвинения в изнасиловании фигуриста-юниора.
Ли Хэ Ин сообщила, что была в отношениях с фигуристом-юниором
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«Мне ни в коем случае нельзя было употреблять алкоголь. Я глубоко сожалею об этом каждый день. В новостях также пишут о том, что я домогалась юниора — это неправда. Он был моим парнем в прошлом году, но мы расстались, так как мои родители были против наших отношений», — написала фигуристка в соцсетях.

Она добавила, что во время расследования не могла рассказать о романтических отношениях с юниором. Но, когда она узнала об обвинениях, её мир рухнул.

Сообщалось, что во время тренировочного сбора в Италии две фигуристки взрослой команды распивали спиртные напитки. Одна из них совершила сексуальное насилие в отношении фигуриста юниорской команды.

По итогам разбирательств одна фигуристка отстранена на три года, вторая — на год, юниор получил выговор.

Ранее сообщалось, что Ли Хэ Ин оспорит обвинение в сексуальных домогательствах.

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