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Фигуристка Ли Хэ Ин оспорит обвинение в сексуальных домогательствах

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Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин оспорит обвинение в сексуальных домогательствах по отношению к юниору в комиссии по этике Федерации конькобежного спорта Южной Кореи (KSU).
Фигуристка Ли Хэ Ин оспорит обвинение в сексуальных домогательствах
  • Gettyimages.ru

«Федерация неправильно истолковала факты, поскольку не знала, что эти двое состояли в отношениях. Мы подали заявку на рассмотрение в комиссию по этике и готовы полностью объяснить детали, связанные с сексуальными домогательствами», — приводит слова адвоката фигуристки Naver.

Сообщалось, что во время тренировочного сбора в Италии две фигуристки взрослой команды распивали спиртные напитки. Одна из них совершила сексуальное насилие в отношении фигуриста юниорской команды.

По итогам разбирательств одна фигуристка отстранена на три года, вторая — на год, юниор получил выговор.

Ранее Ли Хэ Ин выиграла чемпионат четырёх континентов.

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