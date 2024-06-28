Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звёзд КХЛ и НХЛ
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- © Wilfredo Lee
«Хочу пригласить всех поклонников хоккея на благотворительный матч, который состоится в Москве 20 июля на «ЦСКА Арене». В этой игре встретятся одни из лучших хоккеистов современности нашей с вами страны», — цитирует Бобровского пресс-служба события.
Большой благотворительный хоккейный матч с участием звёзд КХЛ и НХЛ пройдёт 20 июля.
Участие в игре примут Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачёв, Александр Никишин и другие звёзды российского хоккея.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин рад принять участие в матче звёзд КХЛ и НХЛ.