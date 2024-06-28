RT в Telegram
Подпишись

Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звёзд КХЛ и НХЛ

Короткая ссылка
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский пригласил всех на матч сборных российских звёзд КХЛ и НХЛ.
Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звёзд КХЛ и НХЛ
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Хочу пригласить всех поклонников хоккея на благотворительный матч, который состоится в Москве 20 июля на «ЦСКА Арене». В этой игре встретятся одни из лучших хоккеистов современности нашей с вами страны», — цитирует Бобровского пресс-служба события.

Большой благотворительный хоккейный матч с участием звёзд КХЛ и НХЛ пройдёт 20 июля.

Участие в игре примут Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, а также Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Толчинский, Егор Яковлев, Вадим Шипачёв, Александр Никишин и другие звёзды российского хоккея.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин рад принять участие в матче звёзд КХЛ и НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить