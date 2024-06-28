Агент Миранчука: между руководством «Аталанты» и Алексеем есть негласный договор

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента.

«Между руководством, спортдиром и игроком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Лёша уйдёт из «Аталанты». Может быть, в «Манчестер Сити», — цитирует Шпинёва «Матч ТВ».

Он добавил, что всё станет известно после окончания срока действия контракта, который истекает в следующем году.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту», сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Дженоа» из «Аталанты».