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Агент Миранчука: между руководством «Аталанты» и Алексеем есть негласный договор

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента.
Агент Миранчука: между руководством «Аталанты» и Алексеем есть негласный договор
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Grimm

«Между руководством, спортдиром и игроком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Лёша уйдёт из «Аталанты». Может быть, в «Манчестер Сити», — цитирует Шпинёва «Матч ТВ».

Он добавил, что всё станет известно после окончания срока действия контракта, который истекает в следующем году.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту», сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Дженоа» из «Аталанты».

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