Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отец — сын в истории НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал защитника Бронни Джеймса, сына форварда команды Леброна Джеймса, под общим 55-м номером драфта НБА 2024 года.

Впервые в истории НБА в одной команде будут выступать отец и сын.

20-летний Бронни в прошлом сезоне играл в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. Его отец, 39-летний Леброн, проведёт свой 22-й сезон в НБА. Он — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА, а также лучший баскетболист в истории лиги по результативности, кроме того, четыре раза становился самым ценным игроком НБА.

Ранее сообщалось, что Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА.