Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём будущем в спорте.

«Увидел много сообщений по поводу моего будущего. Пока я не знаю, так как думаю только о том, чтобы провести время со своей семьёй и друзьями! Когда я поговорю с семьёй, советником, а также моим представителем, вы, ребята, обо всём узнаете», — написал Джеймс в социальных сетях.

39-летний Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА, а также лучший баскетболист в истории лиги по результативности. Кроме того, игрок четыре раза становился самым ценным игроком НБА.

Ранее «Лейкерс» покинул плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу».