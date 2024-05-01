RT в Telegram
Подпишись

Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА

Короткая ссылка
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём будущем в спорте.
Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА
  • Gettyimages.ru
  • © Ronald Martinez

«Увидел много сообщений по поводу моего будущего. Пока я не знаю, так как думаю только о том, чтобы провести время со своей семьёй и друзьями! Когда я поговорю с семьёй, советником, а также моим представителем, вы, ребята, обо всём узнаете», — написал Джеймс в социальных сетях.

39-летний Джеймс — двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион НБА, а также лучший баскетболист в истории лиги по результативности. Кроме того, игрок четыре раза становился самым ценным игроком НБА.

Ранее «Лейкерс» покинул плей-офф НБА, проиграв в пятом матче «Денверу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить