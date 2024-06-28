В 2025 году пройдут зимняя и летняя спартакиады сильнейших спортсменов России и Белоруссии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что в 2025 году состоятся зимняя и летняя спартакиады сильнейших спортсменов с участием российских и белорусских атлетов.

«Спартакиаде сильнейших спортсменов России и Белоруссии по зимним и летним видам спорта в 2025 году быть! Кроме того, в июле в Бресте впервые состоится большая матчевая встреча по лёгкой атлетике между командами России и Белоруссии. Также запланирован открытый чемпионат нашего союзного государства по биатлону. В этом году наш план предусматривает более 950 совместных мероприятий», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

Он добавил, что между странами будет вестись работа по борьбе с допингом.

В феврале 2024 года белорусские спортсмены выступали на спартакиаде сильнейших вне зачёта. На турнире в Мурманске они получали призовые.

Ранее белоруска Анна Сола сообщила, что сильно расстроилась из-за того, как к белорусам отнеслись на спартакиаде сильнейших.