Сола: сильно расстроилась из-за того, как к нам отнеслись на Спартакиаде сильнейших

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске.

«Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте из-за того, как к нам там относились. Было очень обидно», — цитирует Солу «СЭ».

Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7. На двух огневых рубежах она допустила один промах.

В феврале белорусские спортсмены выступали на Спартакиаде сильнейших вне зачёта. На турнире в Мурманске они получают призовые.

Ранее Анастасия Егорова посоветовала другим спортсменам, куда сходить в Мурманске.