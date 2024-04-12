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Сола: сильно расстроилась из-за того, как к нам отнеслись на Спартакиаде сильнейших

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Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске.
Сола: сильно расстроилась из-за того, как к нам отнеслись на Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте из-за того, как к нам там относились. Было очень обидно», — цитирует Солу «СЭ».

Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7. На двух огневых рубежах она допустила один промах.

В феврале белорусские спортсмены выступали на Спартакиаде сильнейших вне зачёта. На турнире в Мурманске они получают призовые.

Ранее Анастасия Егорова посоветовала другим спортсменам, куда сходить в Мурманске.

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