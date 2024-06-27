Источник: Испания направит 313 полицейских в Париж для усиления безопасности во время ОИ
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«Министерство внутренних дел направит в Париж 313 сотрудников полиции и гражданской гвардии, чтобы присоединиться к мерам безопасности, которые французские власти приняли для защиты празднования следующих Олимпийских игр», — приводит заявление властей Bobnews24C.
Отмечается, что решение о размещении испанских полицейских было принято по просьбе французского правительства.
Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что военные из США будут следить за порядком во время Олимпиады в Париже.