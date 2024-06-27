Источник: Испания направит 313 полицейских в Париж для усиления безопасности во время ОИ

Испания направит более 300 полицейских и сотрудников гражданской гвардии в Париж для усиления безопасности во время Олимпийских игр.

«Министерство внутренних дел направит в Париж 313 сотрудников полиции и гражданской гвардии, чтобы присоединиться к мерам безопасности, которые французские власти приняли для защиты празднования следующих Олимпийских игр», — приводит заявление властей Bobnews24C.

Отмечается, что решение о размещении испанских полицейских было принято по просьбе французского правительства.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что военные из США будут следить за порядком во время Олимпиады в Париже.