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Источник: Испания направит 313 полицейских в Париж для усиления безопасности во время ОИ

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Испания направит более 300 полицейских и сотрудников гражданской гвардии в Париж для усиления безопасности во время Олимпийских игр.
Источник: Испания направит 313 полицейских в Париж для усиления безопасности во время ОИ
  • Gettyimages.ru

«Министерство внутренних дел направит в Париж 313 сотрудников полиции и гражданской гвардии, чтобы присоединиться к мерам безопасности, которые французские власти приняли для защиты празднования следующих Олимпийских игр», — приводит заявление властей Bobnews24C.

Отмечается, что решение о размещении испанских полицейских было принято по просьбе французского правительства.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что военные из США будут следить за порядком во время Олимпиады в Париже.

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