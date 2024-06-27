Экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет

Бывший баскетболист Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет.

Об этом сообщает соцсети «Автодора». Причина смерти не разглашается.

«Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая», — говорится в заявлении.

Хряпа выступал за «Автодор» с 1995 по 2001 год и также признавался лучшим молодым игроком Евролиги.

Он приходился старшим братом чемпиону Европы и бронзовому призёру Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Виктору Хряпе.

Ранее сообщалось, что умер автор первого хет‑трика в истории сборной России по хоккею Березин.