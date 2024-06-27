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Губерниев: если есть возможность ехать на Олимпиаду при наличии допуска, надо это делать

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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские спортсмены, получившие допуск, должны ехать на Олимпийские игры в Париже.
Губерниев: если есть возможность ехать на Олимпиаду при наличии допуска, надо это делать
  • РИА Новости

«Моя позиция не изменилась. Если есть возможность ехать и выступать при наличии допуска, надо это делать. Хотя, повторюсь, ситуация непростая. Увы, процессы в отношении российского спорта в последние годы затягиваются довольно часто в самых разных федерациях. То всплывают какие-то дисквалификации. Вспомните, как в 2016-м в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро трепали нервы Юлии Ефимовой — тогда ей фактически не дали возможности выиграть золотую медаль. Но выбирать в данной ситуации не приходится.

Я надеюсь, люди, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Повлиять на эту ситуацию мы не можем. Будем болеть за тех ребят, которые получат право выступить на Олимпиаде», — сказал Губерниев RT.

Ранее Губерниев отреагировал на нежелание пловчихи Евгении Чикуновой ехать на Олимпийские игры.

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