Общее собрание РПЛ состоится 2 июля

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт 2 июля.

Об этом сообщает пресс-служба.

В повестку войдут вопросы о согласовании регламента РПЛ сезона‑2024/25, о регламенте Российского футбольного союза (РФС) по деятельности футбольных агентов, а также о внесении изменений в технический и коммерческий регламенты, о назначении аудиторской компании, данных о физической активности игроков на сезоны‑2024/25 и 2025/26.

Новый сезон чемпионата стартует 19 июля.

Ранее сообщалось, что в РПЛ обсуждают «поправку Талалаева».