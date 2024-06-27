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Общее собрание РПЛ состоится 2 июля

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Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт 2 июля.
Общее собрание РПЛ состоится 2 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба.

В повестку войдут вопросы о согласовании регламента РПЛ сезона‑2024/25, о регламенте Российского футбольного союза (РФС) по деятельности футбольных агентов, а также о внесении изменений в технический и коммерческий регламенты, о назначении аудиторской компании, данных о физической активности игроков на сезоны‑2024/25 и 2025/26.

Новый сезон чемпионата стартует 19 июля.

Ранее сообщалось, что в РПЛ обсуждают «поправку Талалаева».

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