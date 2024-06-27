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В Москве попрощались с легендарной теннисисткой и комментатором Дмитриевой

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В столице России состоялась церемония прощания с экс-теннисисткой и комментатором Анной Дмитриевой.
В Москве попрощались с легендарной теннисисткой и комментатором Дмитриевой
  • РИА Новости

Дмитриева была похоронена на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В числе посетивших траурное мероприятие также коллеги Анны Владимировны: Александр Метревели, Денис Казанский, Александр Елагин, Дмитрий Фёдоров, Георгий Черданцев, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и мама Марата Сафина Рауза Исланова, сообщает «Матч ТВ».

24 июня многократная чемпионка СССР по теннису и комментатор ушла из жизни в возрасте 83 лет.

Напомним, что Дмитриева — пятикратная чемпионка СССР в одиночном разряде, полуфиналистка Уимблдона в парах и миксте. По окончании спортивной карьеры она стала работать на телевидении. В 1997 году была удостоена российской национальной премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор, а в 2008-м — премии «Телегранд».

Ранее Татьяна Тарасова назвала Дмитриеву лучшим спортивным телекомментатором.

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