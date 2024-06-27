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Вайцеховская: если ты профессионал, то ты обязан смотреть международные турниры

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала мнение о трансляции Олимпийских игр — 2024 в Париже в России.
Вайцеховская: если ты профессионал, то ты обязан смотреть международные турниры
  • РИА Новости

«На фоне довольно большого количества комментариев, касающихся ОИ-2024 и прочих чемпионатов, которые проходят без российского участия, наиболее странными мне представляются те, где прослеживается идея: не смотрю, не интересуюсь, не понимаю, зачем показывают, и так далее.

Если ты профессионал или как минимум считаешь себя таковым, ты обязан смотреть, читать, интересоваться результатами и людьми, следить за тенденциями. Сравнивать себя или своего спортсмена с теми, кто побеждает, наконец.

Если этого не делать, обеспечен самый короткий путь к профессиональной деградации. И навёрстывать потом придётся неимоверными усилиями», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России плохо играют в футбол, поэтому нужно дать людям смотреть мировой.

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