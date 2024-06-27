Поздняков не планирует смотреть Олимпиаду в Париже

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не собирается смотреть Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Я с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из России. К сожалению, на Играх-2024 присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Летние Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Томас Бах заявил, что Олимпийские игры всегда строят мосты, а не возводят стены.