Плющев: мастерство Дацюка признавали не только в России, но и в Северной Америке

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поздравил нападающего Павла Дацюка с включением в Зал славы.

«Он всё доказал на площадке, его мастерство признавали не только у нас в стране, но и в Северной Америке. Действительно, он обладал определёнными техническими навыками, мало кто может показывать на льду то, что демонстрировал он. Поздравляю его от всей души», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Накануне россиянин был включён в Зал хоккейной славы.

Напомним, что Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», за который выступал с 2001 по 2016 год.

Ранее Дацюк прокомментировал своё включение в Зал хоккейной славы.