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ФШР потребовала от FIDE отменить запреты на флаг и гимн

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сообщил, что организация потребует у Международной шахматной федерации (FIDE) отменить решения в части запрета спортсменам из России и Белоруссии выступать с национальными флагом и гимном.
ФШР потребовала от FIDE отменить запреты на флаг и гимн
  • РИА Новости

«ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета FIDE, согласно которым был соответственно наложен запрет на использование флага и гимна России и Белоруссии на всех международных турнирах. Мы просим отменить эти дискриминационные решения», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в феврале 2022 года. Позднее совет организации запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE.

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