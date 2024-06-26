ФШР потребовала от FIDE отменить запреты на флаг и гимн

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сообщил, что организация потребует у Международной шахматной федерации (FIDE) отменить решения в части запрета спортсменам из России и Белоруссии выступать с национальными флагом и гимном.

«ФШР направила на рассмотрение генеральной ассамблеи жалобу на решения совета FIDE, согласно которым был соответственно наложен запрет на использование флага и гимна России и Белоруссии на всех международных турнирах. Мы просим отменить эти дискриминационные решения», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в феврале 2022 года. Позднее совет организации запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE.