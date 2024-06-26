Федерация шахмат России подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сообщил, что организация отправила в Международную шахматную федерацию (FIDE) апелляцию на решение комиссии по этике о лишении членства.

«Мы подали апелляцию, в которой просим данное решение аннулировать полностью. ФШР придерживается твёрдого мнения, что субъективное мнение двух членов комиссии по этике FIDE не может быть достаточным основанием для принятия решения о дисквалификации», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

В FIDE выразили готовность заменить двухлетнее отстранение ФШР на условное с испытательным сроком три года, если будет соблюдён ряд условий.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Смагин считает, что в FIDE может произойти раскол из-за ситуации с ФШР.