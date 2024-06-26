Кучаев: не понял смысла замены Юрана на Илича в «Пари НН»
- РИА Новости
«Понял ли я смысл замены? Я — не понял. Но, наверное, и не должен этого понимать. Не в моей компетенции такие вопросы обсуждать», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».
Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Об отставке тренера стало известно в апреле 2024 года после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5).
Ранее Юран выразил надежду на возвращение к тренерской работе в следующем сезоне.