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Кучаев: не понял смысла замены Юрана на Илича в «Пари НН»

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Бывший полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев ответил на вопрос о замене тренера команды с Сергея Юрана на Сашу Илича.
Кучаев: не понял смысла замены Юрана на Илича в «Пари НН»
  • РИА Новости

«Понял ли я смысл замены? Я — не понял. Но, наверное, и не должен этого понимать. Не в моей компетенции такие вопросы обсуждать», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Об отставке тренера стало известно в апреле 2024 года после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5).

Ранее Юран выразил надежду на возвращение к тренерской работе в следующем сезоне.

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