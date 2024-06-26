Третьяк считает неправильным неупоминание россиян в статье IIHF о победе «Флориды» в НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о невключении в статью Международной федерации хоккея (IIHF) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли российских хоккеистов.

«В команде были и русские, и финны, и шведы, и американцы, и канадцы — они все достойны уважения. Спорт вне политики, поэтому здесь нельзя никого разделять.

Это на совести журналиста. Надо или не писать ни о ком, или писать о команде и надо указывать всех, кто внёс вклад. Но не сказать о том, что Бобровский внёс вклад в победу больше всех, неправильно», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Журналист Лукас Экройд упоминает в статье финна Александра Баркова, Сэма Рейнхарта, Картера Вераге и игроков «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, Кори Перри, Эвана Бушара. В материале нет упоминаний о результативной передаче Дмитрия Куликова, об игре вратаря Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в финальной серии Кубка Стэнли с общим счётом 4-3.

Ранее агент Бобровского заявил, что статью IIHF написал нездоровый человек.