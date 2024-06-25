Канарейкин: при всём уважении к Бобровскому, «Конн Смайт Трофи» отдали гению

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали нападающему «Эдмонтона» канадцу Коннору Макдэвиду, а не российскому голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому.

«Чаще всего трофей отдают победителям, но в этот раз случилась другая история. При всём уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело именно в политике. Да, каким-то боком она всегда касается спорта, но Макдэвид — гениальный игрок, тут не поспоришь», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

При этом специалист отметил, что Бобровский также провёл изумительный сезон, «дожав карьеру» и взобравшись на вершину.

«Флорида» нанесла поражение «Эдмонтону» в финальной серии Кубка Стэнли (4-3). Таким образом, команда впервые в своей истории выиграла трофей.

В составе «Пантерз» выступают трое россиян — Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Ранее сообщалось, что Бобровский, Тарасенко и Куликов не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.