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Быков: инвестиции «Филадельфии» должны раскрыть потенциал Мичкова

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию Флайерз».
Быков: инвестиции «Филадельфии» должны раскрыть потенциал Мичкова
  • Gettyimages.ru

«Поторопился ли Мичков с переездом в НХЛ? Только время покажет. На мой взгляд, его талант и поддержка со стороны «Филадельфии», а это в её интересах, помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях. Интерес «Филадельфии» к Матвею и инвестиции должны дать положительный результат и помочь ему раскрыть свой потенциал. Желаю ему удачи и успехов», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

25 июня стало известно, что Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

СКА расторг контракт с 19-летним форвардом, но сохранит права на него в КХЛ. Половину прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Сочи». Всего в активе Мичкова 91 матч и 66 (30 + 36) очков в КХЛ.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.

Ранее Мичков высказался о своём переходе в «Филадельфия Флайерз».

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