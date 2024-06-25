Генменеджер «Филадельфии»: признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер высказался о переходе нападающего Матвея Мичкова.

«Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждём возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни. Кроме того, мы признательны петербургскому СКА за то, что он позволил Матвею Мичкову осуществить свою мечту — играть в НХЛ», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

25 июня стало известно, что Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

СКА расторг контракт с 19-летним форвардом, но сохранит права на него в КХЛ. Половину прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Сочи». Всего в активе Мичкова 91 матч и 66 (30 + 36) очков в КХЛ.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.

Ранее сообщалось, что в «Филадельфии» готовы ждать окончания контракта Мичкова со СКА.