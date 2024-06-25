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Кормье: Алискерову нельзя опускать голову, его ждёт большое будущее

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Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал поражение россиянина Икрама Алискерова от австралийца Роберта Уиттакера.

«Алискерову нельзя опускать голову. У него было только два боя в UFC, оба поединка он выиграл нокаутом. Его ждёт большое будущее, если он сделает правильные выводы из поражения. Хотя я всегда переживаю за парней, которые улетают в подобный нокаут на старте карьеры. На такое сложно отреагировать адекватно», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

22 июня Алискеров уступил Уиттакеру в главном поединке на турнире UFC в Эр-Рияде.

Бой завершился победой австралийца в первом раунде.

На счету 31-летнего Алискерова 15 побед в смешанных единоборствах и два поражения. У Уиттакера 27 побед при семи поражениях.

Ранее Алискеров прокомментировал поражение от Уиттакера.

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